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Kültür ve Turizm Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
 23 Haziran 2020 23:07
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Kültür ve Turizm Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın saat 11.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Ersoy'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
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