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Bakanlığın iki internet sitesi 'Altın Örümcek Ödülü'ne layık görüldü

 23 Haziran 2020 23:27
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Bakanlığın iki internet sitesi 'Altın Örümcek Ödülü'ne layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Go Turkey" ve "Filming in Turkey" internet siteleri "Altın Örümcek İnternet Ödülü" aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan "Go Turkey" internet sitesi bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Örümcek İnternet Ödülleri'nde "Kamu Kurumları" dalında "en iyi internet sitesi" seçildi.

Türkiye ile dünya sinema endüstrisi arasında köprü vazifesi gören "Filming in Turkey" internet sitesi ise yine aynı kategoride ikincilik ödülüne layık görüldü.

İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği ve 2002 yılından günümüze düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödüllerinde, bu yıl farklı kategorilerde 246 proje finalist olarak belirlendi. Finale kalan 246 proje için 18 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan halk oylamasında toplamda 577 bin 284 oy kullanıldı.

- Yenilenen site örnek gösterilecek işlere imza atıyor

Altın Örümcek Ödüllerinde birinciliğe layık görülen Go Turkey internet sitesi, Türkiye'nin geleneksel kanallarda sürdürmekte olduğu iletişimi dijital platformlara taşıyor. Kısa sürede bugünün dijital dünyasının evrensel dilini konuşabilir hale gelen Go Turkey, ürettiği küresel eğilimlere uygun, konusuna hakim ve özgün içeriklerle iletişimini sürdürmeye devam ediyor. Site, SEO Marketing dinamiklerine uygun çalışmalarıyla da örnek gösterilebilecek işlere imza atıyor.

- Dünya film endüstrisinin ihtiyacı olan tüm bilgiler bu sitede

Kamu Kurumları alanında birinciliğe layık görülen "Filming in Turkey" internet sitesi, Türkiye'deki film çekim lokasyonlarını tanıtmak ve yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek yerden ulaşabilmelerini sağlamak için hazırlandı.

Bakanlığın hazırladığı internet sitesinde, bir açık hava film platosu olan Türkiye'deki film çekim mekanlarından yapım şirketlerine, oyuncu ajanslarından konaklama ve ulaşım olanaklarına kadar dünya film endüstrisinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler yer alıyor.

Uluslararası film yapımcıları "www.filminginturkey.com.tr" adresinden yeni Sinema Kanunu ile yürürlüğe konulan "Yabancı Film Destekleri" hakkında tüm bilgi ve belgelere ulaşabiliyor, çekim izin başvuruları da çevrimiçi yapabiliyor.
Anadolu Ajansı
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