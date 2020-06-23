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Gurbetçilerin sıla yolculuğu Kovid-19'a rağmen sürüyor

Haziranın ilk haftasından bu yana Kapıkule'den 35 bin 849 kişi giriş yaptı, 20 bin 488 kişinin çıkışı gerçekleştirildi.
 23 Haziran 2020 23:30
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Gurbetçilerin sıla yolculuğu Kovid-19'a rağmen sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmaya devam ediyor.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından çıktıkları yolculuğun ardından sınır kapısına ulaşan gurbetçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yurda giriş yapıyor.

Sınır kapılarına kurulan üniteler aracılığıyla Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, tüm yolcuların ateşi ölçülüyor ve günde 50 kişiye örnekleme yöntemiyle test yapılıyor.

Salgın tedbirleriyle giriş ve çıkışların yapılmaya başlandığı haziranın ilk haftasından bu yana Kapıkule'den 35 bin 849 kişi giriş yaptı, 20 bin 488 kişinin çıkışı gerçekleştirildi.

Almanya'dan gelen Gülfer Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuklarının güzel geçtiğini söyledi.

Tatili memleketi Tekirdağ'da geçireceğini belirten Taşdelen, "50 yıldır gelip gideriz. Evimiz var, çoluk çocuk gelecek, akrabalarımızı göreceğiz. Salgına karşı da önlemimizi alıyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz." dedi.

Muharrem Taşdelen de her yıl yaz tatilinin gelmesini iple çektiklerini ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tatili 20 gün ertelediklerini vurgulayan Taşdelen, "Gidelim mi, gitmeyelim mi diye çok düşündük. Televizyonlar sürekli bir şey diyor. Akşam söylenen, sabahkine uymuyordu. Kimse ne olacağını bilmiyor, garanti vermiyor ama memleketimize geldik." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Mevlüt Sevgi ise her yıl tatili ailece Türkiye'de geçirdiklerini aktardı.

Salgın nedeniyle bu yıl tatili tedbirler alarak geçireceklerini anlatan Sevgi, "Maske takmaya özen gösteriyoruz. Bu hepimiz için iyi bir durum. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve çocuklarımız için maske takmamız, hijyene dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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