İmamoğlu Esenyurt'ta: Bu sorunu bu yaz bitireceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.
|23 Haziran 2020 23:56
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla konuştu.
İmamoğlu, "Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah" dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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