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24 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

24 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
 24 Haziran 2020 00:01
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24 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İçişleri Komisyonunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-Ticaret verilerinin açıklanacağı ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformunun tanıtılacağı "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı sektörel güven endeksleri ile 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

(Konya/09.30)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

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Anadolu Ajansı
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