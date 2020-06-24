24 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
|24 Haziran 2020 01:58
|Yazdır
ATAMA KARARLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Can ACAROGLU atanmıştır.
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertan GÖV atanmıştır.
Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Rıza KAYA ALP atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı;
~ Bilecik Defterdarı Mustafa ŞAHİN,
- Diyarbakır Defterdarı Mecit ÖZDEMİR,
- Kars Defterdarı Senem TOPAL,
- Kilis Defterdarı Zekeriya KELEŞ,
Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Halil YANIK, Murat Erinç BAYRAKÇI ve Alper ERGEN atanmıştır.
Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı PINAR BİLGEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince,
Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Oya ERCİL görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz KARAKAŞOĞLU,
- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin TEPE,
- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şeydi DOĞAN,
- Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,
- Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE,
- Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin ENGİN,
- Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal GÜR,
- Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih VARGELOĞLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Seyfullah OKUMUŞ atanmıştır.
Çorum İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI atanmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Ebubekir GİZLİGİDER atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
nda açık bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince I. Bölge Müdürü Murat BAŞTOR atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak AYKAN,
- Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin KARA,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esma DİLEK atanmıştır.
I. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar YÜCEL atanmıştır.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğ
üne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Metin AKSOY atanmıştır.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK atanmıştır.
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut ÖZKAN atanmıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Haziran 2020 03:13
|Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
24 Haziran 2020 03:11
|24 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Haziran 2020 00:01
|İstanbul Valiliği, yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı
24 Haziran 2020 00:00
|İmamoğlu Esenyurt'ta: Bu sorunu bu yaz bitireceğiz
23 Haziran 2020 23:56
|Kültür ve Turizm Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
23 Haziran 2020 23:07
|Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
23 Haziran 2020 22:39
|Koronaya yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu açıklandı!
23 Haziran 2020 21:33
|PISA Direktörü Schleicher: Covid nesli yetiştiriyoruz
23 Haziran 2020 21:27
|Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
23 Haziran 2020 20:48