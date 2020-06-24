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24 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı

24 Haziran 2020 tarihli atama kararı: 6 üniversitenin rektörü değişti.
 24 Haziran 2020 01:58
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24 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Can ACAROGLU atanmıştır.

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertan GÖV atanmıştır.

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Rıza KAYA ALP atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

~ Bilecik Defterdarı Mustafa ŞAHİN,

- Diyarbakır Defterdarı Mecit ÖZDEMİR,

- Kars Defterdarı Senem TOPAL,

- Kilis Defterdarı Zekeriya KELEŞ,

Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Halil YANIK, Murat Erinç BAYRAKÇI ve Alper ERGEN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı PINAR BİLGEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince,

Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Oya ERCİL görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz KARAKAŞOĞLU,

- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin TEPE,

- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şeydi DOĞAN,

- Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,

- Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE,

- Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin ENGİN,

- Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal GÜR,

- Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih VARGELOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Seyfullah OKUMUŞ atanmıştır.

Çorum İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Ebubekir GİZLİGİDER atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

nda açık bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince I. Bölge Müdürü Murat BAŞTOR atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

- Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak AYKAN,

- Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin KARA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esma DİLEK atanmıştır.

I. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar YÜCEL atanmıştır.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğ

üne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Metin AKSOY atanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK atanmıştır.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut ÖZKAN atanmıştır.
Memurlar.Net
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