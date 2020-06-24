1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

Sırp sanatçı Marina Abramovic'in performanslarındaki satanist ritüelleri tepkilere neden oluyor. Abramovic'in geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki Sabancı Müzesi'nde Akbank sponsorluğunda düzenlenen Akış-Flux adlı sergisi koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Serginin yeniden açılacağı öğrenilirken sanatseverler, sapkın etkinliklere izin verilmemesini istiyor.
 24 Haziran 2020 06:41
Yazdır
Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

Pedofili, satanizm ve dinsizlik vurgusu yapan Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic, 31 Ocak- 26 Nisan tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) Akbank sponsorluğunda düzenlenen Akış-Flux sergisinin açılışı için geçtiğimiz aylarda İstanbul'a geldi. Ancak serginin açılmasından kısa bir süre sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapatılmasına karar verildi. Toplum ahlakını hiçe sayan ve insanları sapkınlığa sürükleyen Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic'in sergisi de ertelendi. Edinilen bilgilere göre ahlaki değerleri hiçe sayan o sergi yeniden açılacak.

Marina Abramovic, performanslarında pedofili, dinsizlik ve satanizm vurgusu yapıyor.

REZALETLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Bir masa üstüne bıraktığı silah ve bıçak gibi objelerle 'bana istediğinizi yapabilirsiniz' dediği performansıyla üne kavuşan 73 yaşındaki Marina Abramovic, satanizm ve pedofiliye de sık sık yer veriyor. Değer ve ahlakı yok sayan gösterilere imza atan Abramovic'in, en çok tepki çeken gösterisinin başında Spirit Cooking (Ruh Pişirme) adlı performansı geliyor. Söz konusu performansta satanist ritüellerine değiniliyor. Bunun yanısıra performansta domuz kanı ve çeşitli vücut sıvıları kullanılıyor. Performans içerisinde duvara domuz kanıyla yazılar yazılıyor. O yazıların bazılarında ''Keskin bir bıçakla sol elinin orta parmağına derin bir kesik at ve acıyı çek" ifadesini kullanarak toplumu şiddet ve sapkınlığa teşvik ediliyor.

Sırp sanatçı Abramovic, bir masa üstüne bıraktığı silah ve bıçak gibi objelerle "Bana istediğinizi yapabilirsiniz" dediği performansıyla üne kavuştu.

PEDOFİLİ İMASI VAR

Abramovic'in geçmiş dönemlerde çektirdiği bazı fotoğraflar da yaşanan tehlikeyi gözler önüne seriyor. Üzeri çıplak küçük çocuklar ile birlikte fotoğraf çekilen Abramovic, pedofili imasında bulunuyor. Sırp Abramovic'in ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'li ünlü popçu Lady Gaga ve ABD'li rapçi Jay Z ile de yakın ilişkisi olduğu sık sık gündeme geldi.

İKONİK PERFORMANS!

Skandal serginin tanıtımında ise şu ifadelere yer verildi: "SSM'de gerçekleştirilecek sergi üç bölüme ayrılıyor. İlk bölümde Marina Abramovic'in yaklaşık elli senelik kariyeri boyunca ürettiği ikonik performanslar, özel koleksiyonlar ve kurumlardan ödünç alınan eser ve dökümantasyonlarla temsil ediliyor. Akış / Flux, 1970'lerden itibaren yaygınlık kazanan bir sanat biçimi olan; objesiz, geçici ve ana bağlı sosyal bir süreç olarak bugün çok disiplinli bir biçimde yapılan performans sanatının Türkiye'deki sanatseverler tarafından daha yakından tanınmasını ve tecrübe edilmesini amaçlıyor.

DENEYİMLEME FIRSATI OLACAKMIŞ

Sanatçının seneler süren araştırmalar sonucunda geliştirdiği ve 'Başyapıtım' diye nitelendirdiği Abramovi Metodu'nun deneyimleneceği bölümde, ziyaretçiler merkezi bir rol oynayacak. Ziyaretçileri geniş çaplı, ortak katılımlı bir tecrübede bir araya getirerek kendileriyle ve birbirleriyle bağ kurmaya davet eden 'Metot' hareket, hareketsizlik ve konsantrasyona odaklanan deneyimler yoluyla zaman ve mekan içerisinde bulunabilmek üzerine bir keşif çalışmasıdır."

Fatih Özer
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samanyolu'nda 6 milyar 'Dünya' olabilir
24 Haziran 2020 08:17		 Yoğun bakımda 'Bin 500'ün etkisi
24 Haziran 2020 08:15
Koronavirüse karşı sıra psikolojik önlemlerde
24 Haziran 2020 08:12		 Komploculara karşı ikna kurulu
24 Haziran 2020 07:54
Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı
24 Haziran 2020 07:42		 Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı
24 Haziran 2020 07:06
Meteoroloji 9 il için sel uyarısında bulundu
24 Haziran 2020 06:31		 Baronluk bitti: Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar
24 Haziran 2020 06:11
Uşak'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
24 Haziran 2020 05:35		 Vali konağından kırlara en şirin emanet: 'Dost'
23 Haziran 2020 23:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:20 - Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu08:17 - Samanyolu'nda 6 milyar 'Dünya' olabilir08:15 - Yoğun bakımda 'Bin 500'ün etkisi08:12 - Koronavirüse karşı sıra psikolojik önlemlerde07:57 - 42 bin YTS'den sadece 7 bini ülkesine döndü07:54 - Komploculara karşı ikna kurulu07:47 - Yatırım için bir indirim daha: Kritik faiz kararı yarın açıklanıyor07:44 - Sinema ve tiyatrolar açılıyor. Uyulacak kurallar belirlendi07:42 - Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı07:39 - Arap Birliği'nin Libya kararlarına 4 ülkeden itiraz
07:30 - İşkence talimatı Albay'dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış07:12 - Demirtaş'la fotoğraları çıkmıştı, tutuklandı07:06 - Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı06:41 - Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!06:31 - Meteoroloji 9 il için sel uyarısında bulundu06:11 - Baronluk bitti: Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar05:35 - Uşak'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı03:13 - Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?
Demirtaş'la fotoğraları çıkmıştı, tutuklandı
İstanbul Valiliği, yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı
İşkence talimatı Albay'dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış
Baronluk bitti: Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar
Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı
Meteoroloji 9 il için sel uyarısında bulundu
Uşak'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyku göz bandı 3
22.06.2020 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 3
serdar savaş 1
bağcıklı ayakkabının ettikleri 1
dolu 1
sude 1
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
pide 1
kedi 1
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi 60 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam