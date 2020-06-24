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İşkence talimatı Albay'dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış

İzmir'de yürütülen soruşturmada Kara Harp Okulu'nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt'un bilgisayarından işkence belgeleri çıktı. "Askeri Emir" formatındaki belgelerde, "Devrilmeyecek ağaç yoktur", "İt, ite kırdırılmalıdır" gibi ifadeler yer alıyor. Albayın belgelerinde disiplin hükümleriyle herkesin okuldan atılabileceğine dikkat çekiliyor.
 24 Haziran 2020 07:30
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İşkence talimatı Albay'dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki rütbeli üyeleri tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampında örgüt mensubu olmayan öğrencilere uyguladıkları işkenceye varan uygulamalarla ilgili soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 1'i kurmay 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6'sı askeri öğrenci toplam 15 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı ile İzmir merkezli 8 ilde eş operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin firar ettiği öğrenilirken 12 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Savcılık, örgüt üyelerinin Menteş Askeri Kampında ve Maltepe Askeri Lisesi'nde örgüt üyelerinin öğrencilere kötü muamelde bulunduklarını, şok mangalarına dahil ettiklerini, haksız yere sicillerini bozduklarını, her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettiklerini belirledi.

FETÖ'CÜNÜN BİLGİSAYARINDA BULUNDU

Soruşturma kapsamında alınan mağdur eski askeri okul öğrencilerinin ifadelerine ek olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli olan Kara Harp Okulu'nda bir dönem Anafartalar Tabur Komutanlığı'nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt'un bilgisayarında ele geçirilen bir belge İzmir'deki Menteş dosyasının temelinin oluşturdu. Kurt'un 15 Temmuz darbe girişimi tarihinde Siirt'te görevli olmasına rağmen Ankara'ya gelip FETÖ adına görev üstlendiği, Kara Harp Okulu öğrencilerine Genelkurmay Başkanlığı binasına helikopterlerle götürüp sivil halka karşı bu öğrencileri kullandığı tespit edilerek hakkında dava açıldı.

ASKERİ EMİR FORMATINDA YAZILMIŞ

Kurt'un bilgisayarında çıkan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen belgede yapılan incelemelerde belgenin askeri emir formatında FETÖ'cü olmayanların nasıl ordudan atılacakları veya ayrılmak zorunda bırakılacakları örgüt tarafından yazılı olarak iletildiği belirlendi. Belgede, 'Kara Harp Okulundaki öğrencileri şekillendirme' başlıklı bölümde öğrencilerin hangi yöntemlerle okuldan uzaklaştırıldıkları açık bir şekilde yazılı halde bulundu.

'DEVRİLMEYECEK AĞAÇ YOKTUR'

TSK içerisinde güç dengesinin mevcut olduğu, karşı taarruz şartlarının oluştuğu, fırsat doğduğu, işin tamama erdirilmesi için şekillendirmeye yani şok mangalarına başvurulmasının anlatıldığı belgede 'Devrilmeyecek ağaç yoktur' denilerek okuldan herkesin disiplin hükümlerinin işletilerek atılabileceği vurgulandı. Belgede, 'Kişilerin istenirse fıtratı bile değişir' denilerek örgütten olmayanlara bakışın genel olarak ortaya koyulduğu, örgüt üyesi olmayan kişilerin zor kullanılarak 'it ite kırdırılmalıdır' ifadeleri ile okul içindeki FETÖ'nün öğrencileri örgüte kazandırma metotlarına da yer verildiği ortaya çıktı.

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
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