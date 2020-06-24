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Yatırım için bir indirim daha: Kritik faiz kararı yarın açıklanıyor

İş dünyası, Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz indirim kararını merakla bekliyor. Piyasalarda yeni normale geçişle birlikte önemli rol oynaması beklenen faizde indirim serisinin sürmesi beklentisi var. Sektör temsilcileri de yatırımların devamı için faiz indiriminin gerekliliğini vurguluyor.
 24 Haziran 2020 07:47
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Yatırım için bir indirim daha: Kritik faiz kararı yarın açıklanıyor

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği günden bu yana politika faizini 250 baz puan indirerek faizde gerilemeyi devam ettiren ve yüzde 8,25 seviyesine çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayındaki kararını yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklayacak. Alınacak olası indirim kararının normalleşme süreciyle piyasaların hareketlenmesine olumlu etki etmesi bekleniyor. Bu sebeple piyasalarda gözler yarın verilecek karar çevrilmiş durumda. Ekonomistler bu ay da Merkez Bankası'nın indirime gitmesini bekliyor. 2019'un Temmuz ayında göreve gelen Başkan Murat Uysal, şu ana kadar toplam 9 toplantıda politika faizini bin 575 baz puan indirdi.

BEKLENTİ DÜŞÜŞÜN SÜRECEĞİ YÖNÜNDE

Uzmanlar, yarınki toplantıda 25-50 baz puan indirim daha bekliyor. Ancak iş dünyasının beklentisi dana yüksek. İş dünyası yatırımların devamı için 100 baz puanlık bir indirim istiyor. Ekonomideki yeni normal adımları etkisini göstermeye başlarken, hem Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin kayıplarını telafi etmesi hem de piyasalardaki canlanma belirtileri faiz indirimini destekliyor. Yapılan faiz indirimleri ile para yatırıma ve tüketime yani piyasalara yönelirken, Merkez Bankasının da bu seyri yen bir indirimle devam ettirmesi bekleniyor.

SALGIN SONRASI 250 BAZ PUAN İNDİRİM

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle yavaşlayan ekonomik faaliyetin yeniden canlanmasına destek vermeyi hedefleyen Merkez Bankası'nın yarınki toplantıda da politika faizini aşağı çekmesi bekleniyor. MB, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğinden beri politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 8.25'e çekti. Merkez Bankası, Nisan sonunda yıl sonu enflasyon tahminini ckoronavirüsün petrol fiyatları başta olmak üzere ekonomideki etkisiyle yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e indirmişti.

SON 9 TOPLANTIDA FAİZ ERİDİ

Enflasyon tahminindeki aşağı yönlü revizyon, TCMB'nin faiz indirimlerine devam edebileceği yönünde yorumlanmıştı. Merkez Bankası; Murat Uysal başkanlığındaki son dokuz PPK toplantısında toplam 1,575 baz puanlık faiz indirimine gitti, politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürdü. Banka koronavirüs öncesi indirimlerde sona gelindiği mesajı vermeye başlamıştı. Koronavirüs öncesi dönemde MB'nin faiz indirim hızı da yavaşlamıştı. 425, 325, 250 baz puan gibi yüksek bazlı indirimlerden 50 baz puanlık indirimlere geçilmişti.
Yeni Şafak
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