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42 bin YTS'den sadece 7 bini ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı, hazırladığı raporla Irak ve Suriye'deki 'yabancı terörist savaşçılar' konusunda ülkeleri uyardı. Sayıları 42 bini bulan teröristlerin bulundukları yerde 'yeni terör örgütü' kurabileceklerine dikkat çekildi
 24 Haziran 2020 07:57
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42 bin YTS'den sadece 7 bini ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 'Geri Dönen Yabancı Terörist Savaşçılar (GYTS) ve Kaynak Ülkelerin Güvenlik Politikaları' başlıklı raporda, Irak ve Suriye'de çatışmaların azalmasıyla hayatta kalan teröristlerin, ülkelerine döndüğünde ya da üçüncü bir ülkeye gittiğinde nasıl hareket ettikleri anlatıldı. Bugüne kadar DEAŞ, El-Kaide ve bunlarla ilişkili terör örgütlerine 120 ülkeden katılımın gerçekleştiği belirtilen raporda, toplam sayılarının 30 bin ila 42 bin civarında olan Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) sadece 7 bin 366'sının geri döndüğü aktarıldı.

BATI İSTEKSİZ DAVRANIYOR

Hemen hemen 50 ülkenin YTS ve GYTS problemiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen raporda, Batılı ülkelerin, yabancı teröristlerin geri dönmesi konusunda Asya ülkelerine göre daha isteksiz olduğu vurgulandı. Batılı ülkelerin, vatandaşı olan yabancı teröristlerin Suriye ya da Irak'ta cezalandırılması yönünde taleplerini dile getirdiği de raporda yer aldı.

YENİ ÖRGÜT KURABİLİRLER

Yabancı teröristlerin bulundukları ülkelerde ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, neler yapabilecekleri ise şöyle anlatıldı:

Çatışma alanlarında kazandıkları 'askeri' tecrübelerden de istifade ederek, kendileri ve diğer hücre elemanlarıyla birlikte terör eylemleri planlayıp, düzenleyebilir ya da bunlar için eleman temin edebilirler. Üçüncü ülkelere gidenlerin tek güvenlik riskleri terör eylemleri ile sınırlı kalmayacak. Herhangi bir eylem düzenlemeseler dahi bağlı bulundukları terör gruplarının var olmaya devam etmeleri maksadıyla faaliyetler yürütebilirler. Bu kapsamda YTS'ler, terör örgütlerine yeni eleman temini için çalışabilir, istihbarat toplayabilir, özellikle gençlerin radikalleştirilmesi için faaliyetler yürütebilir, yeni çatışma alanlarına ulaşmak isteyen bireylere yol gösterebilir ve yeni terör örgütleri kurabilirler.

PKK/PYD TEHDİDİNİ GÖRMÜYORLAR

Raporda, DEAŞ'a katılan YTS'ler ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye katılanlar arasında büyük bir ayrım gözetildiğine dikkat çekildi. PYD'ye katılan çok sayıda yabancı teröristin bulunduğu kaydedilen raporda, "Bu kişiler Batılı ülkelerde 'gönüllü savaşçılar', 'lejyonerler' gibi isimlerle anılıyor. Uluslararası kamuoyu, PYD'ye katılanlarla ilgili olarak, idari ve hukuki alanlarda terörizmle mücadelede görünür bir adım atmıyor" denildi.

VERİ TABANI OLUŞTURULMALI

Teröristlerin ülkelerine geri döndüğünde çoğunun yargı önüne çıkarılmadığı, mahkemeye çıkanların ise az miktarda cezalar aldıkları değerlendirilen raporda, konuyla ilgili alınabilecek tedbir olarak şunlar önerildi:

YTS ve GYTS'ler ile ilgili müstakil bir birim kurulabilir.

Kadın ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık yapılarak, bu ailelerin topluma kazandırılmasına yönelik özel bir sosyal destek sağlanabilir.

Üçüncü ülkelerin GYTS'leri yargılamaktan kaçmak maksadıyla delil yetersizliğini bahane olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde sosyal medya istihbaratına dayalı bir veri tabanı oluşturulması yönünde çalışma başlatılabilir. Elde edilen delil niteliğindeki veriler uluslararası ortak bir veri bankasında toplanabilir.

Terörizm ve terörizmle mücadeleyi ilgilendiren yasal mevzuat içerisine YTS'ler ve GYTS'lerle ilgili ulusal ve uluslararası hususları kapsayan hükümler ilave edilebilir.

Ebru Karatosun

Türkiye
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