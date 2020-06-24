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Koronavirüse karşı sıra psikolojik önlemlerde

Koronavirüsle mücadelede sıra 'psikolojik' önlemlerde. Normalleşme sürecinde doğru bilinen yanlışlar ve kurallara uymanın önemi yeni bir anlayışla anlatılacak. Toplumun corona virüs kaygısı ölçülecek. Bölgelere göre farklı kampanya yapılacak
 24 Haziran 2020 08:12
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Koronavirüse karşı sıra psikolojik önlemlerde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üç kez yaptığı Toplum Bilimleri Kurulu toplantılarında, corona virüsten korunmanın önemini anlatmakla ilgili yeni yöntemlere başvurulması tartışılıyor. Yasakların geri dönmesi yerine koruma kurallarına tam uyulması sağlanarak dışarıda yaşamın sürdürülmesi planlanıyor. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan tabloda, vatandaşların kuralların önemini yeterince anlamadığı değerlendirildi. Toplantıda, corona virüs konusunda topluma verilecek yeni mesajlar değerlendirildi. Bunun için iletişim ve kampanyayı yürütecek bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, corona virüsle ilgili bilinen yanlış ve eksik bilgilerin doğrusunu anlatmak için öneri geliştirirken, toplumu paniğe sevk eden bilgilerle de mücadele edecek."Maskenin koruyuculuğu olmadığı" gibi yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için kampanyalar yapılacak ve sonuçlarını gösteren veriler paylaşılacak.

HEDEF KİTLE GENÇLER

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bu süreçte toplum psikolojisi ve sosyolojisi göz önünde bulundurularak mücadele yürütülecek. Kısıtlamaların toplumda yarattığı baskı ve sıkıntılar dikkate alınacak. "Olmazsa olmazlara" vurgu yapılarak aksi durumda nelerin yaşanabileceği gösterilecek. Mesajlarda esas kitle olarak kuralları en çok ihlal eden gençler hedef alınacak. Her yaş grubuna farklı argümanlarla yaklaşılacak. Bunun için topluluğun koronavirüs kaygısı ölçülecek. Buna göre algı geliştirilecek. Türkiye'nin demografik yapısı dikkate alınacak. Yerel unsurlardan yola çıkılarak bölgelere göre mesajlar hazırlanacak.
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