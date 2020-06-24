1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de cinayetin sebebi sosyal medya paylaşımı

Denizli'de ardında alacak verecek meselesi olduğu sanılan cinayetin sebebi çok başkaydı. Yusuf Aras, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf nedeniyle kendisini kıskanan eski sevgilisi Fatoş Yılmaz'ın arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
 24 Haziran 2020 08:48
Yazdır
Denizli'de cinayetin sebebi sosyal medya paylaşımı

Denizli'de meyve ve sebze toptancılığı yapan 25 yaşındaki Yusuf Aras, 24 yaşındaki veteriner teknikeri Fatoş Yılmaz'dan bir süre önce ayrıldı. Zaman zaman genç kadını telefonla arayarak barışmak istediğini dile getiren Yusuf Aras ayrıldığı sevgilisi Fatoş Yılmaz'ı kıskandırmak için sosyal medya hesabı üzerinden başka bir kadınla olan fotoğraflarını paylaştı. Bunu hazmedemeyen Fatoş Yılmaz, "Hem barışmak istiyorsun hem de başka kadınla fotoğraflarını paylaşıyorsun" diyerek telefonla aradığı Yusuf Aras'ı konuşmak için evine çağırdı.

PUSUDA BEKLİYORDU

Bu esnada daha önceden sözleştiği arkadaşı Turan Yazıcı ile işbirliği yapıp, barışma bahanesiyle Aras'ı kaldıkları evin önüne çağıran Fatoş Yılmaz evden ayrılarak başka bir arkadaşına gitti. İddiaya göre Turan Yazıcı, evin önüne gelen Yusuf Aras'a, "Fatoş'un peşini bırak. Sürekli arama. Bir de nispet yaparcasına başka kadınla fotoğraflarını paylaşıyorsun" dedi. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Yazıcı, elindeki bıçağı defalarca Yusuf Aras'a sapladı. Kalbine ve vücudunun farklı yerlerine 5 bıçak darbesi alan Aras, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT: HESABINI SORACAĞIZ

Öte yandan Yusuf Aras'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına yapılan bir yorum dikkat çekti. Bir arkadaşı, "Ölüm sana yakışmadı, hesabını soracağız" yazdı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Aras'ın vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği belirtildi. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Turan yazıcı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre Yusuf Aras, Fatoş Yılmaz'ın kaldığı evin önüne gelerek bir müddet bekliyor. Daha sonra ortaya çıkan Turan Yazıcı ile Aras arasında önce sözlü, ardından da tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga başlıyor. Bir başka şahıs da ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Yazıcı elindeki bıçağı defalarca Aras'ın vücuduna saplıyor. Katil zanlısı Turan Yazıcı kanlar içeresinde yere düşen Yusuf Aras'ın bir müddet başında bekliyor. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer şahıs ise sağlık ekiplerine haber veriyor.

Kaynak: Yeni Asır
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
24 Haziran 2020 07:12		 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi avukat intihar etti
23 Haziran 2020 22:30
300 milyon TL'lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu
23 Haziran 2020 21:57		 6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 21:55
Otomobil dolandırıcılığında akılalmaz yöntem!
23 Haziran 2020 19:43		 Sokak ortasında dakikalarca sopalarla dövdüler
23 Haziran 2020 18:50
Biri çevre eylemcisi diğeri imam, yaptıkları şoke etti
23 Haziran 2020 18:14		 Tüfekle poz verip, fotoğraf çektirirken kendisini vurdu
23 Haziran 2020 16:09
Demirtaş'ın avukatlarından AYM kararı sonrası tahliye başvurusu
23 Haziran 2020 15:47		 Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak
23 Haziran 2020 15:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - İşte güvenceli esnek mesai10:07 - Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?10:05 - 6. derece ilana çıkılan bir işte, adaylar 9. dereceye atanarak göreve başlatılabilir mi?09:58 - Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor09:56 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü09:48 - AppGallery ile Keşfet ve Kazan!09:44 - Çocuklar için değerler eğitim seti 5 kitap 126 TL09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:25 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti09:23 - FETÖ'nün sol ayağına tahliye
09:22 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak09:19 - Bilm Kurulu Üyesi: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir09:15 - Kan grubu 'A' olanlarla ilgili şoke eden iddiaya yanıt09:12 - MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu09:08 - Caner Erkin Fenerbahçe'yle anlaştı08:59 - AK Parti TBMM grup yönetimi yenilenecek08:55 - Rehber öğretmen farkedince taciz olayı yargıya taşındı08:53 - 'Doktor hataları' dosyası Meclis'te
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
Küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Bodrum'da 61 liraya kola, 370 liraya döner
Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?
İşkence talimatı Albay'dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış
İstanbul Valiliği, yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı
AppGallery ile Keşfet ve Kazan!
Camilerde, cemaatle ilk sabah namazı kılındı
Sinema ve tiyatrolar açılıyor. Uyulacak kurallar belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pide 1
serdar savaş 1
şehriye çorbası 1
hastalık hastası 2
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
Uyku göz bandı 3
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 4
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 4
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam