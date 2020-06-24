AK Parti TBMM grup yönetimi yenilenecek
|24 Haziran 2020 08:59
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti tüzüğüne göre, grup başkanı, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılıyor. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri ise bu seçimi takip eden ilk milletvekili genel seçimlerine kadar sürüyor. Bu nedenle AK Parti, tüzüğü gereği Meclis kapanmadan yeni grup yönetimini değiştirecek. Kulislerde, grup yönetimi için seçim yapılması yerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il, bölge ve mesleki dağılım dengelerini gözeterek doğrudan görevlendirme yoluna gidebileceği ifade ediliyor. Kulislerde, grup üst yönetiminden en fazla iki ismin değişebileceği konuşuluyor.
İki yıl doluyor
Uzun süredir dillendirilen kabine değişikliği beklentisi de yeni sistemin ilk kabinesinin ikinci yılına yaklaşılırken yeniden kulislerin önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Erdoğan, yeni hükümet sisteminin ilk kabinesini 9 Temmuz 2018'de açıklamıştı. Kulislerde, kabinenin ikinci yılını doldurmasının ardından Erdoğan'ın beklenen revizyonunu 10 Temmuz sonrası yapabileceği konuşuluyor.
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