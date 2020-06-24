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Caner Erkin Fenerbahçe'yle anlaştı

Caner Erkin transferinde gelişme... 31 yaşındaki sol bek, 4 yıl önce ayrıldığı Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.
 24 Haziran 2020 09:08
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Caner Erkin Fenerbahçe'yle anlaştı

Menajerinin önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini açıkladığı Caner, Sarı- Lacivertliler ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı.

Mert Hakan Yandaş'ın Cim Bom'un elinden kapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.

31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı.

Deneyimli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Caner'in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik" dedi.

Emre Belözoğlu'nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.

Hasan Ali gidebilir

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon kadrodaki tek sol bek Hasan Ali Kaldırım'da. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığı yüzünden ligde sadece 12 maçta forma giyebildi. Birçok kez performansı nedeniyle eleştirilen Hasan Ali'nin de sözleşmesi sona eriyor. Milli sol bek, Kasımpaşa maçı sonrası gazetecilere hakkında çıkan haberler nedeniyle isyan ederken, ayrılacağının sinyalini vermişti. Hasan Ali takımda kalmazsa, Caner Erkin'in yanı sıra bir sol bek daha alınacak.

Kaynak: Fanatik
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