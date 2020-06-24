MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Haziran tarihinde Hakkari/Yüksekova sınır bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu yaralanan askerimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
|24 Haziran 2020 09:12
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Haziran tarihinde Hakkari/Yüksekova sınır bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu yaralanan askerimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"23 Haziran 2020 tarihinde Hakkari/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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