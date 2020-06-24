Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
|24 Haziran 2020 09:22
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Korona Virüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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