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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Haziran 2020 09:39
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,85006,8510
Avro7,75507,7560
Sterlin8,54608,5890
ANKARA
ABD Doları6,83506,8650
Avro7,73007,7700
Sterlin8,49808,6930
Anadolu Ajansı
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