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Su hattındaki patlama anı kamerada

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü. Panik yaratan görüntüler güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı
 24 Haziran 2020 10:30
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Bodrum İlçesi'ne bağlı Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyunun ana hattında, dün saat 16.30 sıralarında patlama meydana geldi. Boru hattındaki su önce zemini yararak yukarıya doğru çıkmaya başladı.

Bir sürücü bu anlarda aracını geri vitese takarak uzaklaştı. Bir kaç saniye sonra ise basınçlı su metrelerce yükseğe çıkarak korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular yolun alt kısmındaki bazı evlerin bahçeleri ve bodrum katlarına doldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile iş makineleri yardımıyla onarım ve temizlik çalışması başlattı.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Kargı mevkinde 700'lük DSİ ana isale hattında bir kez daha patlak oluşmuştur. DSİ tarafından tamamının yenilenmesi için girişimlerin devam ettiği hattın, bakım onarım çalışması MUSKİ ekiplerimizce yürütüldüğü için ekiplerimiz arızaya kısa sürede müdahale etmiştir. Çalışma devam etmektedir" denildi.
DHA
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