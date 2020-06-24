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Kars'ta otomobille çarptığı gencin ölümüne yol açan sürücü jandarmaya teslim oldu
Kars'ın Selim ilçesinde otomobille çarptığı bir gencin ölmesine neden olduğu ileri sürülen sürücü jandarmaya teslim oldu
|24 Haziran 2020 10:34
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Kars'ın Selim ilçesinde otomobille çarptığı bir gencin ölmesine neden olduğu ileri sürülen sürücü jandarmaya teslim oldu.
Kars-Erzurum kara yolunun Benliahmet köyü girişinde dün F.Ç'nin idaresindeki 16 YAG 34 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Emir Şimal Korkmaz (17) hayatını kaybetti.
Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücü F.Ç, Selim İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
Sürücü F.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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