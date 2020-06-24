Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
300 milyon TL'lik vurgun yapan kuyumcu ortadan kayboldu
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı
|24 Haziran 2020 10:52
|Yazdır
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı.
Savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi
Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır'da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.
Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da polis memurunu şehit etmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
24 Haziran 2020 11:19
|Kars'ta otomobille çarptığı gencin ölümüne yol açan sürücü jandarmaya teslim oldu
24 Haziran 2020 10:34
|Denizli'de cinayetin sebebi sosyal medya paylaşımı
24 Haziran 2020 08:48
|Küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
24 Haziran 2020 07:12
|Galatasaray Divan Kurulu Üyesi avukat intihar etti
23 Haziran 2020 22:30
|300 milyon TL'lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu
23 Haziran 2020 21:57
|6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 21:55
|Otomobil dolandırıcılığında akılalmaz yöntem!
23 Haziran 2020 19:43
|Sokak ortasında dakikalarca sopalarla dövdüler
23 Haziran 2020 18:50
|Biri çevre eylemcisi diğeri imam, yaptıkları şoke etti
23 Haziran 2020 18:14