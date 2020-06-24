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300 milyon TL'lik vurgun yapan kuyumcu ortadan kayboldu

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı
 24 Haziran 2020 10:52
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Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı.

Savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi

Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır'da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.

Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.
DHA
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