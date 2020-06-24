Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler
|24 Haziran 2020 11:36
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Çatalca'da etkili olan hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Bir aile hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntülerken korku dolu anlar yaşadı.
Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar su basan evleri tahliye etmeye çalışıyor.
"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"
Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi" dedi.
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u komşuları evinden penceresinden çıkardı. O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde" diye konuştu.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER
Öte yandan ailelerden biri hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntüledi. Hortum önce ağaçları uçurdu sonra eve ulaştı. Evdekiler o anda büyük korku yaşadı.
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