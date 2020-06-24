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Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde işe başladı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı
 24 Haziran 2020 11:08
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Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde işe başladı!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ'un en büyük hobilerinden biri, araba modifiye etmekmiş.

Bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde bir tamirhane açmış.

Burada modifiye isleriyle bizzat ilgilenen ünlü oyuncu, hem kendisi için farkli dönemlere ait otomobiller topluyormus hem de yakin dostlarina yardımcı oluyormuş.

Bu arada Kivanç Bey, koleksiyonuna bir "yakışıklı" daha eklemiş! 1970 model bir Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödemiş.
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