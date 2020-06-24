Kırıkkale'de 22 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı
|24 Haziran 2020 11:12
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Kırıkkale'de 22 kişinin yaşadığı 2 müstakil ev yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yuva ve Selim Özer mahallelerinde yaşayan 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu kişilerin birlikte yaşadığı 2'şer katlı 2 müstakil evdeki 22 vatandaşa, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından evlerin önü polis ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.
Vatandaşların karantina boyunca sağlık personeli tarafından telefon veya ev ziyaretleriyle sağlık kontrollerinin yapılması ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanması kararlaştırıldı.
Testi pozitif çıkan 11 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesi Karapınar köyüne İstanbul'dan gelen G.Y, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.
Yapılan muayenede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından G.Y. ile annesi gözlem altına alındı.
Köyde yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bunların temasta oldukları belirlenen 3 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.
Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.
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