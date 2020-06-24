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Bursa'da polis memurunu şehit etmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.
 24 Haziran 2020 11:19
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Bursa'da polis memurunu şehit etmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Polis memuru Alaattin Özdemir'in şehit edilmesiyle ilgili sanık Murat D. ile görevli polislere mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra salıverilen S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen polis memuru, kavga ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.

Kavga edenlerden Murat D'nin küfrederek hakaretlerde bulunduğunu anlatan polis, bu kişiyi gözaltına almaya çalışırken yakınlarının fiziki müdahalede bulunduğunu kaydetti. Tanık polis, Murat D'nin, Özdemir'in belinden tabancasını alarak başına yakın mesafeden ateş ettiği bilgisini verdi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu Murat D. hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 4 sanık için ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Olay

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan Murat D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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