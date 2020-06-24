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Çalışma izni olmayan kişiyi özel güvenlikçi yapan şirkete ceza

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, bir kişiyi özel güvenlik görevlisi olmadığı halde bu alanda çalıştıran şirketin çalışma izninin iptaline hükmeden yerel mahkeme kararını yerinde buldu
 24 Haziran 2020 11:16
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Çalışma izni olmayan kişiyi özel güvenlikçi yapan şirkete ceza

ORHAN ONUR GEMİCİ - Yargıtay 19. Ceza Dairesi, bir kişiyi özel güvenlik görevlisi olmadığı halde bu alanda çalıştıran şirketin çalışma izninin iptaline hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde İstanbul'da 2013'te yapılan denetimlerde, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasına ilişkin izni ve belgesi bulunmayan A.E'nin, bir yapı firmasında bu görevde çalıştığı tespit edildi.

Ayrıca şirketin, gerekli izinleri almadan söz konusu yapı firmasına koruma ve güvenlik hizmeti verdiği belirlendi.

Bunun üzerine A.E'nin bağlı olduğu özel güvenlik koruma ve eğitim hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirket hakkında dava açıldı.

- Şirket sahibi, durumun bilgisi dışında olduğunu iddia etti

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamada, şirket sahibi M.C.D, işletmesi hakkındaki iddiaları reddetti. A.E'nin, tesis yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren diğer şirketinin personeli olduğunu savunan M.C.D, ilgili yapı firmasına bu alanda hizmet vermek için görevlendirildiğini ancak işçisinin, bilgisi dışında özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen A.E. ise 2012'de şirkete "danışma elemanı" pozisyonunda girdiğini, bir hafta sonra çalışma izni bulunmamasına rağmen özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmaya başlandığını belirtti. A.E, kendisinden denetimlerde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söylememesinin istendiğini de ifade etti.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un ilgili maddesi uyarınca çalışma izni verilmeyen kişileri, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam etme suçunu işlediği sabit görülen M.C.D. hakkında 2 ay 15 hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin, organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkumiyet halinde iznin iptaline karar verilir." hükmünü içeren 60/1 maddesi uyarınca söz konusu özel güvenlik şirketinin, çalışma izninin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin şirketin çalışma iznini iptal eden kararını onadı, sanık M.C.D. hakkındaki hükmü de eksik inceleme gerekçesiyle bozdu.

Bu kararla, çalışma izni bulunmayan kişileri, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırarak kazanç elde eden şirketlerin izinlerinin iptal edilmesinin önü açıldı.
Anadolu Ajansı
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