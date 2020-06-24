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Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
 24 Haziran 2020 11:35
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Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

"Türkiye Kovid-19 önlemleri bakımından en güvenli ülke"

Ersoy, Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişikin, "Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var." dedi.

"Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz."

"Halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

"Çok hızlı şekilde toparlayıp hedefe hızla ulaşacağız"

Ersoy, "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız."
Anadolu Ajansı
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