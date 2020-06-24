1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması teklifi komisyonda

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülmeye başlandı
 24 Haziran 2020 11:37
Yazdır
Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması teklifi komisyonda

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM İçişleri Komisyonunda başlandı.

Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile bakanlık bürokratları hazır bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.

Buna göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yassıada yargılamalarına ilişkin kanun teklifi komisyonda
17 Haziran 2020 17:27		 Yassıada kararlarını kaldıran teklif komisyonda
17 Haziran 2020 11:18
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
11 Haziran 2020 13:21		 Ekonomiye ilişkin torba teklif TBMM komisyonunda kabul edildi
11 Haziran 2020 09:07
Torba kanun teklifi kabul edildi! Depremzedeler için yeni düzenleme
11 Haziran 2020 00:44		 Ekonomide düzenlemeler içeren 'torba teklif' Komisyonda
10 Haziran 2020 16:52
İkinci yargı paketi Komisyonda kabul edildi
04 Haziran 2020 13:21		 İkinci yargı paketi teklifinin 39 maddesi kabul edildi
03 Haziran 2020 22:05
Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlandı
03 Haziran 2020 11:59		 Rekabetin Korunması Kanun teklifi Komisyonunda kabul edildi
02 Haziran 2020 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Ak Parti, CHP, HDP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek12:00 - Öğrencilere sınav öncesi maskeyle test çözün tavsiyesi11:56 - İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor11:55 - FETÖ'nün TSK yapılanmasından 65 şüpheliden 41'i yakalandı11:53 - Antalyalı 'Örümcek Adam' İzmir sokaklarında gösteri yaptı11:53 - Siber saldırganlardan ödeme bilgilerini çalmaya yönelik yeni yöntem11:51 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 480 bini geçti11:48 - Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti11:41 - '5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitapları ulaştırılacak'11:39 - MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150 metrelik mağara imha edildi
11:37 - Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması teklifi komisyonda11:36 - Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler11:35 - Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak11:20 - HDP'li belde belediyesine Vali Yardımcısı görevlendirildi11:19 - Bursa'da polis memurunu şehit etmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi11:16 - İtirafçılar FETÖ'nün muhacir yapılanmasını ilk kez anlattı11:16 - Çalışma izni olmayan kişiyi özel güvenlikçi yapan şirkete ceza11:12 - Kırıkkale'de 22 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 390 lirayı aştı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Bodrum'da 61 liraya kola, 370 liraya döner
Küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
İşkence talimatı Albay'dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış
Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nefret 2
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
22.06.2020 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 3
gram altın 4
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 3
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 6
pide 1
diş ağrısına tuz basmak 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam