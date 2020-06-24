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'5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitapları ulaştırılacak'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tatil kitaplarıyla ilgili olarak, "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi
 24 Haziran 2020 11:41
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'5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitapları ulaştırılacak'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaz tatilili kitaplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.
DHA
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