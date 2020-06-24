'5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitapları ulaştırılacak'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tatil kitaplarıyla ilgili olarak, "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi
|24 Haziran 2020 11:41
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