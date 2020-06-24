Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
|24 Haziran 2020 11:48
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Dünya genelinde etkili olan corona virüsü pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin'den 2'nci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.
Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor.
DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.
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