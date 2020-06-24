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Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 480 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 480 bini aştı.
 24 Haziran 2020 11:51
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Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 480 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 480 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 480 bin 95'e, vaka sayısı 9 milyon 369 bin 576'ya ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 123 bin 476 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 52 bin 771 ile Brezilya, 42 bin 927 ile İngiltere, 34 bin 675 ile İtalya, 29 bin 720 ile Fransa, 28 bin 325 ile İspanya, 23 bin 377 ile Meksika, 14 bin 483 ile Hindistan, 9 bin 863 ile İran, 9 bin 713 ile Belçika, 8 bin 986 ile Almanya, 8 bin 513 ile Rusya, 8 bin 454 ile Kanada, 8 bin 404 ile Peru, 6 bin 95 ile Hollanda, 5 bin 161 ile İsveç ve 5 bin 1 ile Türkiye izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Çin (4 bin 634), Şili (4 bin 505), Ekvador (4 bin 274), Pakistan (3 bin 755), Endonezya (2 bin 535), Kolombiya (2 bin 404), Mısır (2 bin 365), Güney Afrika (2 bin 102), İsviçre (1956), İrlanda (1720), Bangladeş (1545), Portekiz (1540), Romanya (1539), Polonya (1375), Suudi Arabistan (1346), Irak (1251), Filipinler (1186), Arjantin (1078) ve Ukrayna (1051)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 5 milyon 60 bin 652 kişi iyileşti, 3 milyon 828 bin 829 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Anadolu Ajansı
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