FETÖ'nün TSK yapılanmasından 65 şüpheliden 41'i yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı
|24 Haziran 2020 11:55
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