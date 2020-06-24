Ak Parti, CHP, HDP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek
AK Parti grubu barolarla ilgili düzenleme için saat 14'te CHP'yi, saat 16'da ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
|24 Haziran 2020 12:02
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AK Parti grubu barolarla ilgili düzenleme için saat 14'te CHP'yi, saat 16'da ise İYİ Parti 'yi ziyaret edecek.
AK Parti'den barolarla ilgili düzenleme için CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
AK Parti grubu başkanvekilleri barolarla ilgili düzenleme için saat 14'te CHP'yi ziyaret edecek.
AK Parti grubu daha sonra saat 15'te HDP'ye, saat 16'da ise İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.
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