Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalarda bulundu. Kanun teklifinin 34 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Gıdada hileye ağır cezalar getiriyoruz." ifadelerini kullandı. İzmir'e bayrak-para tartışmasına ilişkin "CHP'nin bu açıklaması çok talihsiz ve tehlikelidir." diyen Muş, hobi bahçelerine ilişkin de cezaların 3 kat artırılacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş'un açıklamaları şöyle:

SİGARA FİRMALARI

Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor.

Amacımız illegal satışın önüne geçmek.

Türkiye'de üretim yapan sigara fabrikaları, firmaları var. Tütünün belli kısmını Türkiye'den bir kısmını yurtdışından getirmekteler. Bu anlamda bir düzenleme yapıyoruz. Sigara fabrikaları kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorululuğu, Türkiye'den temin etme zorunluluğu getiriyoruz.

GIDADA HİLE DÜZENLEMESİ

Tarım arazisine izinsiz yapıya büyük ceza yolda.

Amacımız tarım arazilerinin korunmasını sağlamak.

Taklit ve tağşiş ile ilgili cezaları artırıyoruz.

Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek.

HOBİ BAHÇELERİ

Herhangi bir hukuki tarafı yok. Ceza vardı, bu cezayı ağırlaştırıyoruz. Cezayı kestikten sonra 2 ay bir süre veriyoruz, burayı düzeltin, tarım toprağını tekrar kazandırın diyoruz. Bunu yapmaları halinde 3 kat ceza uygulanmayacak ve yıkım işlemi ilgililer tarafından gerçekleştirilmeyecek. Bunu yapmamaları halinde hem ceza 3 kat ceza artırılarak uygulanacak hem de belediyeler, il özel idareler devreye girmek suretiyle yıkılacaktır.

İZMİR'E BAYRAK-PARA TARTIŞMASI

CHP'nin bu açıklaması çok talihsiz ve tehlikelidir.

CHP yönetimi bu sözlerle ilgili açıklama yapmalı.

CHP bu açıklamalarla ilgili bir müeyyidede bulunmuyorsa, HDP'nin sinsi planlarına ana muhalefet partisinin hizmet ettiğini, bu birlikteliğin pekiştirilmesi adına atılan adım olarak değerlendiriyoruz.

BAROLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kanun teklifi son aşamada. İçerik açıklanacak.