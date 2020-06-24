'Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı'
|24 Haziran 2020 12:25
|Yazdır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Yassıada darbecilerinin aldığı kararların hukuk aleminden silinmesi ve mağdur varislerin tazminat hakkını da içeren kanun teklifimiz kabul edilerek darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ak Parti, CHP, HDP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek
24 Haziran 2020 12:02
|Özhaseki: AK belediyeler bahane değil, hizmet üretir
24 Haziran 2020 10:40
|Soylu: Devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi
24 Haziran 2020 10:38
|AK Parti TBMM grup yönetimi yenilenecek
24 Haziran 2020 08:59
|Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Haziran 2020 03:13
|Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
24 Haziran 2020 03:11
|24 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Haziran 2020 00:01
|İstanbul Valiliği, yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı
24 Haziran 2020 00:00
|İmamoğlu Esenyurt'ta: Bu sorunu bu yaz bitireceğiz
23 Haziran 2020 23:56
|Kültür ve Turizm Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
23 Haziran 2020 23:07