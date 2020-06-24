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'Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı'

Numar Kurtulmuş: Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum
 24 Haziran 2020 12:25
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'Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yassıada darbecilerinin aldığı kararların hukuk aleminden silinmesi ve mağdur varislerin tazminat hakkını da içeren kanun teklifimiz kabul edilerek darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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