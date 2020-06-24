Pandemi döneminde online kitap satışları yüzde 100 arttı

- Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evde kalınan süreçte online kitap satışlarının yüzde 100, çocuk kitap satışlarının ise yüzde 200 arttığını söyledi.

Kocatürk, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında online olarak 25-26 Haziran'da yapılması planlanan "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" programına ve salgına bağlı olarak evde kalınan süreçte kitap satışlarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

- "Yayıncılık dünyası beklediğimizin üzerinde siparişlerle karşılaştı"

Türkiye'deki yayıncıların ve edebiyatçıların diğer ülkelere göre okurlarla daha samimi bir bağ kurduğuna işaret eden Kocatürk, "Bildiğiniz gibi mart ayında pandeminin gelmesiyle beraber evlere kapandık. Fakat gördük ki okurlarımız evlerden online olarak kitap siparişi vermeye başladılar. Yayıncılık dünyası beklediğimizin de üzerinde siparişlerle karşılaştı. İzne gönderdiğimiz arkadaşları gerekli sağlık kontrollerini ve tedbirleri sağlayarak, depolarımıza geri çağırdık. Online satışlarımız neredeyse yüzde 100 arttı. Yani haziran sonuna kadar hemen hemen bütün yayıncı arkadaşlar online kitap satışları konusunda önemli veriler elde ettiler." dedi.

Kocatürk, salgın döneminde nisan ayı içerisinde kitap satışlarının ilk olarak yüzde 63 düştüğünü, ay sonunda ise bu düşüşün gerilediğini dile getirdi.

Satışların yükselmesiyle beraber yayıncıların nisan ayını beklenenden daha iyi verilerle kapattığını belirten Kocatürk, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan şey okurun kitapla olan bağının güçlü olmasıydı ve bu durum yayın dünyasını diğer sektörlere göre daha avantajlı hale getirdi. Çünkü gerçekten Türkiye'de okurla çok sıkı bir bağı olan yayın dünyası var. Bundan sonrasında da biz 3 kırılım noktası söylemiştik. Bir haziran, iki eylül ayı ve son olarak yıl sonu. Yaz aylarında da kitaplara olan bu ilginin devam edeceği düşüncesindeyiz."

- "Pandemi döneminde çocuk ve edebiyat kitapları öne çıktı"

Kocatürk, kitabevlerinin de hijyen koşullarına uyarak tekrar hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, "Sektör içerisinde kitapçılar da bizim için çok önemli. Kitapçılar olmasa zengin kültürel hayatımızda bir gerileme olacağını düşünüyoruz. Umarız bu salgın dönemini dikkatli davranarak, evde kalarak, zorunlu olmadan dışarı çıkmayarak, maske takarak sağlıklı bir şekilde geçiririz." ifadelerini kullandı.

Evde kalınan süreçte çocuk kitabı satışlarının ise yüzde 200 arttığına dikkati çeken Kenan Kocatürk, şunları kaydetti:

"Biz her zaman ailelere okuma kültürü açısından çocuklarımızla beraber kitap okumanın bir rol model olarak çok önemli olduğunu söyleriz. Burada ailelerin çocuklarıyla beraber kitap aldığını ve okuduğunu gördük. Pandemi döneminde sevindirici bir gelişme olarak söylemekte fayda var. Sınava hazırlanan çocuklarımıza bağlı olarak eğitim kitaplarında da satışlar yükseldi. Aslında belirgin olarak baktığımızda çocuk ve edebiyat kitaplarının daha çok öne çıktığını, inceleme-araştırma kitaplarının biraz daha geriden geldiğini söyleyebiliriz."

- "Yayın dünyasında pandemi sonrası neler olacağını sektör paydaşlarıyla konuşacağız"

Kurultayı bu yıl Türkiye Yayıncılar Birliği'ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner'e atfettiklerini dile getiren Kocatürk, salgın dolayısıyla yayıncılık sektörünün sorunlarını yabancı konuklarla beraber uluslararası boyuta taşımayı amaçladıklarının altını çizdi.

Kocatürk, kurultay kapsamında düzenlenecek toplantılara 12 yabancı konuk davet ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Açılış konuşmalarında benimle beraber Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer Meksika'dan katılacak. Arkasından çok önemli eserler vermiş, dünyaca ünlü bir yazar Amin Maalouf açılış konuşması yapacak. Açılış konuşmalarından sonra da kurultay içerisindeki ana konulara döneceğiz. Bu ana konular içerisinde, 'Yayın dünyasında pandemi sonrası yayıncılık nasıl gelişecek? Sektör paydaşları nasıl çalışacak? Değişen neler olacak?' diye yayıncılarla beraber, Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Lauro Aufrere ile birlikte konuşacağız."

Telif hakları ile sesli ve online kitap alanının da kurultayda ele alınacağına işaret eden Kocatürk, okuma kültürünün eğitime katkısı konusunda bir sunum yapacaklarını sözlerine ekledi.

- "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" yarın başlayacak

Türkiye'den ve dünyadan farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını bir araya getirecek olan "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı", Kocatürk'ün yanı sıra MSGSÜ Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf'un açılış konuşmalarıyla yarın başlayacak.

Yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma kültürünün mercek altına alınacağı kurultayın kapanış konuşmasını Murathan Mungan yapacak.

Kurultayın ilk gününde "Yayın Dünyasında Yeni Dönem", "Yayıncılıkta Dijital Seçenekler", "Telif Haklarında Olası Gelişmeler"" başlıklı paneller, ikinci gününde ise "Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem", "Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni Bir Yol", "Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkese açık olan "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" programına katılmak için "info@turkyaybir.org.tr" ile "turkyaybir.org.tr" adreslerinden kayıt yaptırılabilecek.

Kurultaya konuk olacak isimler arasında Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Laura Aufrere, Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR) Başkanı Savaş Kılıç, Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı Maria A. Pallante, oyuncu ve Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) yönetim kurulu üyesi Hande Demirtaş, Telif Hakları ve Toplu Hak Yönetimi Bağımsız Danışmanı Olav Stokkmo, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Taner Beyoğlu, İtalyan Yayıncılar Birliği Başkanı Ricardo Franco Levi, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı yer alıyor.