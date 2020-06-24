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Maske takmayan 7 bin kişiye ceza

İçişleri: Ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.
 24 Haziran 2020 12:48
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Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderilen talimat kapsamında salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edildi.

Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçen cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ile kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davrananlar ve iş yerleri ikaz edilerek bilgilendirildi.

Pazartesiden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira ceza uygulanmaya başlandı.

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi toplu halde bulunulan mekanlarda, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzısıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı
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