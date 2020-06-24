Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Rekabet Kuruluna, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Avusturyalı şirkete devrine ilişkin başvuruda bulunuldu
|24 Haziran 2020 12:50
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