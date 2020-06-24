'2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira'
Bakan Pekcan: 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti
|24 Haziran 2020 12:55
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Bakan Pekcan: "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti."
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