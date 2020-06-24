1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?

Amasya Üniversitesinin kişiye özel olduğunu gündeme getirdiğimiz ulusal düzeydeki ilanına bir kişi başvurabildi!
 24 Haziran 2020 16:02
Yazdır
Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?

Hatırlanacağı üzere, Memurlar.net olarak 05 Haziran 2020 tarihinde "Üniversiteden Kişiye Özel ve Usule Aykırı İlanlar" başlıklı haberimizde; Amasya Üniversitesi tarafından Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazete ve Habercilik Bölümü Basın ve Yayıncılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; ""ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI'NDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLUP, BELGELENDİRMEK KAYDIYLA PRODÜKSİYON ALANINDA EN AZ 3 (ÜÇ) YIL DENEYİME SAHİP OLMAK' şartının ilan edildiği programla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığı, lisans mezuniyeti dahi belirtilmeyen ve ilave olarak istenilen "prodüksiyon" tecrübesiyle birlikte ilanın kişiye özel hale getirildiğini gündeme taşımıştık.

Söz konusu ilanın açıkça kişiye özel olduğu ortada olmasına rağmen ilgili üniversite tarafından bu kadroda yer alan niteliklerde düzeltmeye gidilmemiştir.

Bunun üzerine, Amasya Üniversitesi tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre söz konusu kadroya sadece bir kişi başvurabilmiştir.

Ulusal düzeyde Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna yalnızca 1 kişinin başvurabilmiş olması, daha önceki yazımızdaki eleştirilerimizi haklı çıkarmakta, bu kadronun kişiye özel olduğunu tescillemektedir!

Son olarak, ilgili yükseköğretim kurumuna bir kez daha uyarıda bulunalım! Öğretim görevlisi kadrolarında yer alan özel şartların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik ifadeler içermesi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir.

Bu durum, ilgili mevzuatında objektif ve denetlenebilir olması istenilen öğretim görevlisi kadroları için kötü bir örnek teşkil etmektedir.

Gelin çok geç olmadan yazılı sınav öncesi bu ilanı iptal edin!
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
24 Haziran 2020 16:54		 YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
24 Haziran 2020 15:56
EGM'den baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama
24 Haziran 2020 15:40		 6 ilimizin bazı bölgelerinde karantina başlatıldı
24 Haziran 2020 15:35
TBMM'de yeni virüs tedbiri: Çay ocakları kapatıldı
24 Haziran 2020 15:02		 Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilk e-ticaret verilerini açıkladı
24 Haziran 2020 14:57
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
24 Haziran 2020 13:49		 Maske takmayan 7 bin kişiye ceza
24 Haziran 2020 12:48
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak
24 Haziran 2020 11:35		 HDP'li belde belediyesine Vali Yardımcısı görevlendirildi
24 Haziran 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Benzine 12 kuruş zam yapıldı17:10 - AK Partili Çelik'ten Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki17:05 - Türkiye'nin Otomobili'ne Çin'den tasarım tescili16:58 - Ne salgın ne de sıcak hava Gazianteplileri durduramadı16:54 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak16:49 - Belediye muhasebecisi usulsüzlükten tutuklandı16:46 - Ege'nin 100 büyük firması açıklandı16:37 - Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımızı gösteriyor16:24 - Vakaları sıfırlayan ilçede 1 buçuk ay sonra yeni vaka görüldü16:21 - Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası
16:18 - IMF'den Türkiye'ye büyüme tahmini16:12 - Hülya Avşar'ın skandal sözleri tepki çekti! Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum16:10 - Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası16:08 - MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı16:02 - Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?15:59 - Şarkıcı Alişan kaza yaptı... Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi15:56 - YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi15:53 - Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanına ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 392 lirayı aştı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
Bodrum'da 61 liraya kola, 370 liraya döner
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 4
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 1
pide 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 3
Uyku göz bandı 3
sude 1
özel harekat 1
trabzonsporluların alanya'lı görevliye saldırmaları 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 5 Memur Alacak
Zara Belediyesi Muhasebeci Alacak
Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alacak
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam