Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?

Hatırlanacağı üzere, Memurlar.net olarak 05 Haziran 2020 tarihinde "Üniversiteden Kişiye Özel ve Usule Aykırı İlanlar" başlıklı haberimizde; Amasya Üniversitesi tarafından Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazete ve Habercilik Bölümü Basın ve Yayıncılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; ""ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI'NDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLUP, BELGELENDİRMEK KAYDIYLA PRODÜKSİYON ALANINDA EN AZ 3 (ÜÇ) YIL DENEYİME SAHİP OLMAK' şartının ilan edildiği programla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığı, lisans mezuniyeti dahi belirtilmeyen ve ilave olarak istenilen "prodüksiyon" tecrübesiyle birlikte ilanın kişiye özel hale getirildiğini gündeme taşımıştık.

Söz konusu ilanın açıkça kişiye özel olduğu ortada olmasına rağmen ilgili üniversite tarafından bu kadroda yer alan niteliklerde düzeltmeye gidilmemiştir.

Bunun üzerine, Amasya Üniversitesi tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre söz konusu kadroya sadece bir kişi başvurabilmiştir.

Ulusal düzeyde Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna yalnızca 1 kişinin başvurabilmiş olması, daha önceki yazımızdaki eleştirilerimizi haklı çıkarmakta, bu kadronun kişiye özel olduğunu tescillemektedir!

Son olarak, ilgili yükseköğretim kurumuna bir kez daha uyarıda bulunalım! Öğretim görevlisi kadrolarında yer alan özel şartların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik ifadeler içermesi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir.

Bu durum, ilgili mevzuatında objektif ve denetlenebilir olması istenilen öğretim görevlisi kadroları için kötü bir örnek teşkil etmektedir.

Gelin çok geç olmadan yazılı sınav öncesi bu ilanı iptal edin!