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WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması platformun sohbet kısmında yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.
 24 Haziran 2020 13:16
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WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem

Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp yeni özelliği ile GIF yani animasyon formatında çıkartmalar destekleyecek.

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve sadece resim formatında olan çıkartmalar GIF desteğine kavuşacak.

Beta sürümüne ortaya çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde hem iOS hem da Android sürümüne gelmesi bekleniyor.

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre etmeye hazırlandığı tek özellik bu değil.

İşte WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...

ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ

WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek.

Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak
NTV
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