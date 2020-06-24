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Kardeşi belediyede işe alınmayınca ateş açtı

İzmir'in Balçova Belediyesi'nde şoför olarak çalışan kişi, kardeşinin aynı belediyede işe alınmaması nedeniyle belediye binası önündeki meydanda yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Zanlı, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
 24 Haziran 2020 13:23
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Kardeşi belediyede işe alınmayınca ateş açtı

Geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında Balçova Belediyesi binasının önündeki meydanda iddiaya göre, Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın şoförlüğünü yapan İrfan Y. (44), kardeşinin aynı belediyede işe alınması için talepte bulundu.

Talebin olumsuz karşılık görmesi üzerine bina önünde bağırmaya başladı. İrfan Y., ardından yanında getirdiği yarı otomatik av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı.

Yanında olan kurusıkı tabancasını da çıkaran İrfan Y., onu da 2 el ateşledi. Bu sırada hem meydanda hem de yan taraftaki oyun parkında bulunan çocuklar, panikle kaçıştı. Havaya sıkılan fişekler, meydanı çevreleyen apartmanlara isabet etmedi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine sevk edildi.

POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polislerin, İrfan Y.'yi ikna etme çabası karşılıksız kaldı. Ekipler, tüfekli saldırganın üzerine gidince, İrfan Y. silahlarını yere bırakmak zorunda kaldı. Polisler, av tüfeğiyle kurusıkı tabancaya el koyarken, etkisiz hale getirilen İrfan Y., emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İrfan Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Polis ekiplerinin İrfan Y.'yi etkisiz hale getirdiği anlar, çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, İrfan Y.'nin elindeki av tüfeğiyle sağa sola yürüdüğü, daha sonra karşısına çıkan biri sivil diğeri resmi iki polisin üzerine gelmesi sonrasında silahlarını bırakmak zorunda kaldığı ve kıskıvrak yakalandığı görülüyor.

''ÇOCUKLAR ÖLDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK''

Olaya tanık olan market işletmecisi Cemil Çavuş, silah seslerini duyunca iş yerinden dışarıya çıktığını belirterek, "Pazar günü saat 19.00 sıralarındaydı. Dükkandan çıkınca gördüm ki çocuklar ve aileleri çığlık çığlığa kaçıştılar. Bir tane de kurusıkı vardı yanında, onunla da ateş etti. Sonradan konuşulduğuna göre söylüyorum, alkollü olduğu söylendi. Polis hemen gelip olaya anında müdahale etti ve kendisini apar topar götürdü. Balçova'nın göbeğinde, belediye binasının önünde böyle bir şeyin yaşanması çok üzücüydü. Çocuklar çığlık çığlığa kaçışınca, çocuklar öldü diye düşündük. Hiç yaşanmaması gereken bir olaydı" dedi.

''İNSANLAR KORKU İÇİNDE DAĞILDI''

Olaya tanık olan taksi şoförü Hayri Deniz, av tüfekli saldırganın aracını meydanın yanına park ettiğini belirterek, "Önce bağırdı, sonra bir anda sonra tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Onu gören insanlar korku içinde dağıldı. Sonra polis arkadaşlar geldi ve olaya hemen müdahale ettiler. Bir anda 5-6 tane ekip geldi. Sonra adamı kelepçelediler ve götürdüler. Oldukça korku yaşandı. Burada sonuçta bir park var ve çocuklar kaçıştılar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, bu bizim tek tesellimiz oldu" diye konuştu.
DHA
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