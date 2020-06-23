Evrak nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Evrak mı? Evraklar mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|23 Haziran 2020 13:44
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Evrak kelimesi
EVRAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "evrak mı, evraklar mı?" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı evrak şeklinde olmalıdır.
Evraklar(Yanlış kullanım)
Evrak(Doğru kullanım)
Not: Evrak kelimesi tek başına kullanıldığında çoğul durumu ifade ettiği için evraklar diye çoğul ek getirmeye gerek yoktur...
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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