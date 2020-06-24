Testi pozitif çıkan Belediye Başkanının tedavisi sürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tedavisi devam ediyor.
|24 Haziran 2020 14:01
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tedavisi devam ediyor.
Önceki gün Kovid-19 testi pozitif çıkan ve belediyenin misafirhanesinde karantinaya alınan Bozdoğan'ın, ilçedeki özel bir hastanede akciğer tomografisi çekildi.
Hastane çıkışında Bozdoğan'ı, belediye çalışanları alkışlarla uğurladı.
Bozdoğan'ın 14 günlük karantina sürecini belediye misafirhanesinde tamamlayacağı öğrenildi.
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