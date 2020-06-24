1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti

Türkiye ile Sırbistan arasında hayata geçirilen proje kapsamında Türk vatandaşların Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında bulunacak 11 Türk polisi, göreve başladı
 24 Haziran 2020 14:04
Yazdır
Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sıla Yolu Projesi" kapsamında 11 Türk polisinin, Sırbistan'ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kara hudut kapılarında görev yapmak üzere bu ülkeye gittiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Sırbistan arasında hayata geçirilen "Sıla Yolu Projesi" kapsamında Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisi görevlendirilmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda 24 Haziran - 20 Eylül döneminde, Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan kara hudut kapılarında görev yapacak bir emniyet müdürü ile 10 polis memuru Sırbistan'a gitti.

Sırbistan-Hırvatistan Batrovci Kara Hudut Kapısı'nda 3, Sırbistan-Macaristan Hargos Kara Hudut Kapısı'nda 3, Sırbistan-Bulgaristan Gradina Kara Hudut Kapısı'nda 3 polis memuru ve raporlama yapacak bir polis ile bir emniyet müdürü görevlerine başladı.

Proje kapsamında, Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görevli Türk polisleri, kapılardan geçen yıllık ortalama 2 milyon Türk gurbetçinin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan da düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapacak.

- Sıla Yolu Projesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic arasında 20 Şubat 2019'da Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında yapılan görüşmede, Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesi kararının alınmasının ardından "Sıla Yolu Projesi" başlatılmıştı.

Bu karar doğrultusunda 15 Haziran-15 Eylül 2019 döneminde de Sırbistan'ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan kara hudut kapılarında biri emniyet müdürü 10 polis görevlendirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:25		 'Maske doğru kullanılmazsa aksesuardan öteye geçmez'
22 Haziran 2020 18:23
Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
22 Haziran 2020 14:57		 Babalar gününde 'memur babalar' için duygusal paylaşımlar
21 Haziran 2020 21:56
Edirne'yi sağanak vurdu, tıkanan rögarı yine polis açtı
21 Haziran 2020 21:22		 Koronavirüs savaşçılarının hastanedeki büyük mücadelesi
21 Haziran 2020 19:09
Sağlıkçılar, 'Babalar Günü'nde de mesai başında
21 Haziran 2020 18:38		 'Ateş savaşçıları' orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
21 Haziran 2020 18:24
Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler
21 Haziran 2020 18:13		 Filyasyon ekibi Babalar Günü'nü buruk geçiriyor
21 Haziran 2020 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:28 - Bakan Varank açıkladı... SARB-83 ilklerle testi geçti15:23 - Yağışlarla birlikte çoğaldı, zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti15:16 - 6 ilimizin bazı bölgelerinde karantina başlatıldı15:06 - Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı15:04 - Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı15:02 - TBMM'de yeni virüs tedbiri: Çay ocakları kapatıldı14:59 - Uçakta 'FETÖ'cüyüm' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu14:57 - Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilk e-ticaret verilerini açıkladı14:44 - Meteorolojiden 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı14:39 - Vakalarının arttığı mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
14:27 - Altındaki yükseliş ne zamana kadar devam edecek?14:25 - Açık hava fuarlarının başlayacağı tarih belli oldu14:22 - ÖSYM Başkanı'ndan öğrenci ve velilere YKS uyarıları14:12 - Bu ildeki vakaların yüzde 70'i tek ilçede14:05 - Daire başkanlığından alınıp müşavirliğe atanan personel ilgili Danıştay'dan yeni tarihli karar!14:04 - Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti14:01 - Testi pozitif çıkan Belediye Başkanının tedavisi sürüyor13:49 - İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 392 lirayı aştı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Bodrum'da 61 liraya kola, 370 liraya döner
Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pide 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
dolu 1
insanın insandan dinlenmesi 1
22.06.2020 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 3
sık sık saç rengini değiştirmek 2
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
suriye altını 4
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam