Bu ildeki vakaların yüzde 70'i tek ilçede
Sivas'taki Kovid-19 vakalarının yüzde 70'ı Şarkışla ilçesinde görüldü.
|24 Haziran 2020 14:12
|Yazdır
Sivas'taki Kovid-19 vakalarının yüzde 70'ı Şarkışla ilçesinde görüldü.
Kovid-19 saygın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas'ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu.
İl genelinde vaka sayısı 50'yi geçerken vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı.
Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yağışlarla birlikte çoğaldı, zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti
24 Haziran 2020 15:23
|Vakalarının arttığı mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
24 Haziran 2020 14:39
|Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
24 Haziran 2020 13:36
|Otomobil fiyatına çoban köpeği
24 Haziran 2020 13:25
|Üniversite ile Kaymakamlığın iş birliği 354 kişiyi iş sahibi yapacak
24 Haziran 2020 13:16
|Test için hastaneye giden işçilerin işten çıkarıldığı iddiası
23 Haziran 2020 23:17
|Başkentte kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
23 Haziran 2020 22:00
|Araçlarını doludan korumak için kartonlu ve battaniyeli önlem
23 Haziran 2020 19:14
|Vali Yerlikaya: Selde 1 kişi hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:30
|Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor
23 Haziran 2020 18:05