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Bu ildeki vakaların yüzde 70'i tek ilçede

Sivas'taki Kovid-19 vakalarının yüzde 70'ı Şarkışla ilçesinde görüldü.
 24 Haziran 2020 14:12
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Sivas'taki Kovid-19 vakalarının yüzde 70'ı Şarkışla ilçesinde görüldü.

Kovid-19 saygın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas'ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu.

İl genelinde vaka sayısı 50'yi geçerken vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı.

Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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