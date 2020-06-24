Vakalarının arttığı mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
|24 Haziran 2020 14:39
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 700 kişinin yaşadığı Küner Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ek tedbirler alındı.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, dün itibarıyla mahalle genelinde vaka sayısının artmasının ardından sabah saatlerinde Küner'e geldi.
Özel kıyafetli 20 kişiden oluşan ekip, öncelikle mahallede yaşayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara Kovid-19 testi yaptı.
Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alınırken ekipler girişte vatandaşların ateşini ölçtü, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Mahalle sakinlerinin gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları konusunda camiden ve jandarma araçlarından uyarı anonsları yapıldı.
Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede ilk vakanın 3 gün önce tespit edildiğini, vaka sayısının artmasıyla mahalle genelinde ek tedbirler aldıklarını belirtti.
Tiryaki, "Mahallede yaşayan herkese maske takma zorunluluğu getirdik. Vatandaşların gittiği kahvehane, berber ve ibadetlerini yaptıkları camiyi mahalle genelinde hastalık bitinceye kadar kapatma kararı aldık. Mahalle genelinde herhangi bir şekilde karantina söz konusu değil. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gerekli görürse değerlendirir. Mahalle genelinde minibüs ve ticari taksi sahibi ve şoförlük yapan çok kişi var. Kontrol amaçlı onlara da test yapıldı." dedi.
Tiryaki, testleri pozitif çıkanların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kaymakam Tiryaki, bu süre boyunca söz konusu kişilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.
Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydan ise hastalığın daha fazla yayılmaması konusunda Kaymakamlığın ek önlemler aldığını ifade etti.
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