TBMM'de yeni virüs tedbiri: Çay ocakları kapatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binada yer alan çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
|24 Haziran 2020 15:02
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binada yer alan çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona Covid-19 tanısı konulmuş ve Mecliste bulunan basın mensuplarının TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün TBMM ana binadaki çay ocakları kapatıldı.
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