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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı adrese yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
 24 Haziran 2020 15:04
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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı adrese yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ operasyonları kapsamında kent merkezinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 8 kişi yakalanırken 1 şahıs ise adresinde bulunmaması nedeniyle yakalanamadı. Polis ekipleri adresinde bulunmayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Polis merkezine götürülen 8 kişiden A.E.Y., A.B., F.O. ve R.A. isimli kişiler tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Diğer 4 kişinin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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