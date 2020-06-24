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Bakan Varank açıkladı... SARB-83 ilklerle testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi
 24 Haziran 2020 15:28
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Bakan Varank açıkladı... SARB-83 ilklerle testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."
Anadolu Ajansı
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