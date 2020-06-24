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Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarının hakları el kitabı

Sağlık-Sen sağlık çalışanlarının mevzuatta yer alan haklarını bir broşürde topladı.
 24 Haziran 2020 15:30
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Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarının hakları el kitabı

Sağlık-Sen sağlık çalışanlarının mevzuatta yer alan haklarını bir broşürde topladı.

Sağlık çalışanlarının genel hakları, izinleri ve atamalarına yönelik önemli bilgilerin yer aldığı broşür ülke genelinde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Sağlık Çalışanlarının Hakları El Kitabı'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Sağlık çalışanları el kitabı
Memurlar.Net
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